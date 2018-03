Manjón recurre a la épica para salvar al Unionistas (1-0)

El Unionistas tiró de épica para imponerse en la penúltima jugada del partido al Almazán gracias a un remate de cabeza de Isaac Manjón. El conjunto dirigido por ´Astu´ se vio contra las cuerdas, pero supo tener la cabeza fría y logró tres puntos que saben a gloria por el desarrollo del partido. Los blanquinegros recuperan el liderato, a expensas de lo que haga el Astorga esta jornada frente al Uxama.

El Unionistas era consciente de la importancia que tendría sumar los tres puntos frente al Almazán en la lucha por el primer puesto de la clasificación con el Atlético Astorga tras el empate a 0 del pasado miércoles e intentó acumular a muchos jugadores en el centro del campo para intentar hacerse con el triunfo. ´Astu´ apostó por un 4-1-4-1 con Jorge Alonso como pivote e Isaac Manjón como única referencia en la delantera.

El conjunto local salió a morder al Almazán en los primeros instantes de juego, pero faltaba la chispa del peligro; una de las mayores virtudes del Unionistas en su feudo. El Almazán sabía que si intentaba jugar de tú a tú con el cuadro salmantino era prácticamente un suicidio, por lo que se dedicó a replegar sus líneas e intentar salir al contragolpe con la velocidad de Kamate.

Hubo que esperar doce minutos para ver el primer disparo del encuentro: Jorge Alonso remató un córner botado desde el perfil zurdo en la frontal del área, pero la jugada de estrategia no salió bien. El equipo dirigido por Jorge González Rojo tuvo sus dos mejores ocasiones del primer tiempo en un abrir y cerrar de ojos: Gallego la tuvo primero con un centro envenenado que se estrelló en el larguero y Jorge Alonso estuvo a punto de batir a Javi, que estaba adelantado, con un sensacional golpeo desde el centro del campo en la acción posterior. La lluvia hizo acto de presencia en el ecuador de los primeros 45 minutos y el césped comenzó a padecer los estragos de la lluvia. Las únicas ocasiones del bando soriano en el primer período la tuvieron Plaza y Jesu, pero Molina despejó a las mil maravillas las dos veces.

Tras la reanudación, el Unionistas no supo entrar bien al segundo tramo del duelo. El equipo no entraba en la dinámica del partido y el Almazán se lo empezó a creer y a asediar el arco defendido por Carlos Molina, que tuvo que poner los cincos sentidos. Además, la premisa del Unionistas fue la misma durante todo el choque: centros laterales que no encontraban a Isaac Manjón. ´Astu´ decidió revolucionar el partido dando entrada a Mito y Flórez en busca de mayor profundidad y por momentos lo consiguió, pero el resultado seguía siendo el mismo y la desesperación se apoderaba de Las Pistas. En los últimos minutos de partido el Unionistas lo siguió intentando, pero no fue capaz de ver puerta hasta el último suspiro. Cuando todo parecía perdido, Isaac Manjón se sacó un as debajo del brazo al marcar en el minuto 93. La locura se desató en Las Pistas y Manjón se proclamó como héroe unionista sobre la bocina. Tres puntos para volver a ser líderes virtuales y meter presión al resto.