Astu: 'Veo a los jugadores con muchas ganas'

"Veo a los jugadores con muchas ganas y no creo que no esté afectando el cansancio de haber jugado el miércoles". Así de optimista se mostró Astu, entrenador del Unionistas quien remarcó que no podrá contar con Arroyo, baja de última hora por precaución con molestias. Astu además destacó que espera que en 15 días ya pueda contar con la plantilla al completo. "Somos optimistas ya que Carlos de la Nava, Juampa y Javi Navas evolucionan bien de sus lesiones y pronto podremos estar al completo", apostilló.

El técnico del Unionistas refrendó que a partir de ahora cada jornada va a ser clave y es que hay muchos equipos implicados en la zona de playoff de ascenso a Segunda División B. Sobre los rivales, incidió en La Bañeza, equipo revelación de la Liga que si gana su partido aplazado podría incluso ser líder. "A estas alturas de campeonato ya no hay casualidades y son serios candidatos a estar en playoff", dijo Astu.