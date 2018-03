Tablas entre el Unionistas y el Astorga (0-0)

Obispo repasó el balón por la camiseta, como secándolo. Recibió la orden del colegiado Hernández Álvarez y se sacó de entre las manos un obús rumbo a los pies de Gallego. Jugada ensayada. Abierto el fuego. Los minutos de tanteo se quedaron en el 7 de enero pasado: el respeto perdido desde el mismísimo saque de banda con el que se retomó el choque en suspenso. La jugada de pizarra pergeñada e inconclusa, en la práctica, por parte el Unionistas. El Astorga no se quedó atrás. Los dos equipos asomados —en toma y daca— a la corona del área rival. Sin disparo, eso sí, durante once minutos. Gonzalo acabó con el cuadro. El balón en largo buscando la velocidad de Javi Amor. El Unionistas como sorprendido. El extremo se plantó en el área y no anduvo con probaturas: la respuesta de Molina fue la estirada. Efectiva. Al Unionistas le sentó como un tiro; y, a renglón, seguido se lanzó en tromba a por el gol. Literal. Manjón, a la remanguillé, conectó el centro enviado desde el costado izquierdo. Dobló la apuesta el conjunto de Astu: Piojo como un sputnik por el costado derecho; el rechace apurado del Astorga que cae en la zurda de Flórez. El lateral se lanzó el balón largo y dejó en la estacada a la defensa leonesa. Una autovía entre el marcaje doble. El disparo cruzado se marchó lamiendo la base del palo zurdo de Samuel. El Astorga tragaba ricino. Y le daba a Gonzalo plenos poderes para devolver golpes en la portería contraria. Segunda ocasión para el ayer extremo leonés: ahora de libre directo. El zurdazo lo blocó Molina. El balón preso entre las manos y el pecho. El Unionistas apuró hasta el último segundo la primera mitad. Como exprimiendo la luz que desaparecía. Gallego de nuevo a la carga tras bajar con la punta de la bota un balón que volaba a metro y medio del césped. El lance dejó a Jorge con el molde. Sin oposición voló el centro. Carlos López ´cazó´ en el área el centro templado y salió de las botas un trallazo seco, que sacó Samuel en parada memorable. Las Pistas cantando gol. Tal cual. La reacción felina, dejó el marcador tal y como había llegado del 7 de enero.

Los focos trataban de tomar protagonismo en la puesta de sol según arrancaba la segunda mitad. La luz que descendía de las luminarias era trémula. Veinte minutos después de que arrancara la segunda parte se hizo de noche. De manera literal. Un último arreón antes de que Las Pistas se quedara a dos velas: a León le faltó un pelo para cazar el córner lanzado por Cristo, en medio de tambores de guerra procedentes de la grada. El Astorga ya mascaba de memorieta el partido que se venía. Mandó a Gonzalo en busca de un penúltimo intento ofensivo. Otra vez de falta. Otra vez blocó Molina; ahora con mayor dificultad. Entonces el Astorga plantó una línea de cuatro en medio campo y fundió en un solo bloque mediocentro y defensa para frenar en seco al Unionistas. Trabajo de desgaste; que surtió efecto. Apagón unionista en tres cuartos. Imposible. A Eslava la distancia con el portero le quemaba. Un despiste y Roberto Puente en busca, ahora sí, de la última ocasión del Unionistas. León corrigió al compañero. No se jugó más en las áreas. El empate final, por tanto. Y la permuta en el liderato. La ´guerra fría´ entre ambos, eso sí, no cambia.