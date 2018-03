El Unionistas y el Astorga se juegan el primer puesto de la liga en 66 minutos

El Unionistas y el Atlético Astorga concluyen dos meses y dos días después su face to face en Las Pistas. Ya sin neive, de por medio. Les quedan 66 minutos por delante. 0-0 en el marcador. En juego, la batalla por el liderato. Más apretada si cabe. El pasado 7 de enero la diferencia era mínima: tres puntos (44 puntos del conjunto de Las Pistas; 41 de los leoneses), este miércoles -literalmente- ya no existen. 57 puntos los dos. Astu rodeó este martes llamarlo "final". Eufemismos varios: "Es un partido de playoff en toda regla. Los tres puntos sin muy importantes".

El Unionistas será el encargado de devolver el fuego cruzado: el juego se reanudará en un saque de banda favorable a los intereses del equipo de Astu. Y, a partir de ese momento, 21 minutos de primera mitad. "En un partido de este tipo los equipos tardamos en acomodarnos unos 15 o 20 minutos; así que nos vamos a jugar todo en el segundo tiempo". Las cuentas en la igualdad son claras: el Unionistas seguirá al frente de la tabla ganando; el Astorga en el empate -vía el golaveraje particular: 3-0 se impuso en el primer choque de liga- y la victoria. "Los jugadores tienen hambre porque hace un mes lo hemos pasado mal... Va a ser un partido bonito, intenso... Tenemos ganas ganar por nuestra afición; por los esfuerzos que hacemos y también por esa gente que espera que perdamos, que es mucha...", anota Astu antes de recalcar el objetivo marcado y sin rodeos: "Queremos ganar". "Sobre todo porque sería un paso importante, pero no definitivo. Los rivales fuera de casa ahora ya se juegan mucho y va a ser complicado. Aunque estos tres puntos si llegan van a ser como regalados y vamos a abrir brecha no solo con el playoff, sino también con el tercer y cuarto clasificado".

El Unionistas salió el pasado 7 de enero con Molina; Piojo, Flórez, Antonio León, Eslava; Arroyo, Chuchi, Cristo, Gallego; Manjón y De la Nava. ¿Mismo once? "Pueden cambiar dos o hasta tres jugadores. La duda más importante es la de De la Nava, que lo más probable es que no juege", apuntó con respecto a su once Astu. La alineación del Astorga tampoco será la misma: estará el goleador Roberto Puente, no lo harán ni Villa ni Peláez lesionados. "Creo que se van a encerrar. En transiciones son el mejor equipo de la competición; pero al tener esas dos bajas van a bolcar su juego en la defensa. Tenemos que ser inteligentes y no darle lo que ellos quieren".