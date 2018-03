Gavilán aparece justo a tiempo para darle los 3 puntos al Guijuelo ante el Coruxo (2-0)

Hasta el rabo€ todo es Guijuelo. Una vez más. Suma y sigue el conjunto de Jordi Fabregat, ya por encima de la mitad de la tabla. En esta ocasión, gracias al olfato desatado de Manu Gavilán en el esprint final de partido. Recursos. Apareció el delantero sevillano tras el diluvio ´universal´ sobre el terreno de juego sustituyendo a Luque y acabó con el cuadro. Dos goles en cinco minutos. En un visto y no visto. El Coruxo pasó de ´imponerse´ a los puntos en el fango a quedar noqueado. KO de dos derechazos certeros.

El choque no empezó bien para el CD Guijuelo. El balón no era de nadie, pero el Coruxo amontonaba acercamientos. Ocasiones. El cuadro gallego estuvo siempre atento al error. Falló Borja e Higón salió de la ´ratonera´ en busca del camino del gol. No llegó. A renglón seguido Fernando buscó otra vía para hacer daño. La defensa del Guijuelo como desbordada. Tuvo que pasar una decena de minutos hasta que el Guijuelo supo decir esta ´boca es mía´ por mediación de Manu Fuster. No llegó la sorpresa€ El partido a partir de entonces cayó en tierra de nadie. Ni para uno ni para otro. Una ´falsa´ bandera blanca. Kike y Mateo lo intentaron de nuevo sin fortuna para los gallegos cerca de la media hora de juego. El Guijuelo como al principio: noqueado en la línea defensiva. Espeso también en el resto de líneas. Higón ahondó en la herida; que a punto estuvo de mandar al fondo de la red en la ocasión más clara visitante de todas las sumadas en la primera mitad; el balón se marchó rozando el palo.

El agua irrumpió con toda la fuerza en la segunda mitad. Y al Guijuelo pareció darle un lavado de cara. Refresco. Le costó, eso sí. Tuvo que pasar un cuarto de hora hasta que los chacineros comenzaron a despertarse. El doble cambio introducido por Fabregat de Suárez y Manzano hizo las veces de despertador. La reacción chacinera no fue por la vía del control; buscó el choque directo. Una ruleta rusa. Disparó primero el Coruxo. Kike Royo repelió la ocasión visitante y, acto seguido, Fabregat quemó la última bala: Gavilán. El disparo directo a la línea de flotación del Coruxo. Fuster tiró líneas y el punta la cazó al vuelo para adelantar a los chacineros. El conjunto gallego sacó de centro como sonado y Gavilán no dudó en asestar la puntilla. Fin del partido.

FICHA TÉCNICA

CD Guijuelo: Royo; Raúl, Kevin, Ayala, Jonathan, Borja, Nacho, Fuster, Dimas (Manzano, min.45), Luque (Gavilán, min.68) y Carmona (Suárez, min.45).

Coruxo: Alberto, Rafa, Crespo, Mario, Fernando (Doncel, min.86), Yebra, Higón, Antón, André (Arias, min.80), Mateo (Bazo, min.83) y Pablo García.

ÁRBITRO: Sánchez Sánchez. Mostró amarillas al local Kevin y a André, Crespo y Fernando por el Coruxo.

GOLES: 1-0, min.79: Gavilán; 2-0, min.83: Gavilán.