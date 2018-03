El Unionistas buscará los 3 puntos en una 'lucha de barro' ante la Cebrereña

El Unionistas tiene este domingo a las 17.00 hora ante la Cebrereña una de las salidas más complicadas de la temporada pero es que además contará con el añadido de que el terreno de juego de El Mancho estará rozando la suspensión por acumulación de agua tras las precipitaciones que han caído esta semana en la localidad abulense y que también tendrá protagonismo en la jornada dominical.



El Mancho tradicionalmente es un campo pequeño y donde el verde no es un tapete precisamente pero si a eso se le suma la tromba de agua que ha soportado en los últimos días todo apunta a que será un auténtico barrizal. Astu, entrenador del Unionistas, es consciente de ello y ya ha advertido de que lo mejor sería no jugarlo pero que por si acaso se llevará a 17 o 18 jugadores para hacer la convocatoria a última hora y adaptar los jugadores al estado del césped de El Mancho.



La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no invita al optimismo y es que en la jornada dominical la localidad abulense seguirá en alerta amarilla por lluvia y se espera que las primeras horas de este domingo caiga todavía más agua.



El Unionistas ha publicado este sábado en su cuenta de Twitter dos imágenes en las que se aprecia el estado del campo por el momento apuntando que "seguirá lloviendo con intensidad".





?? Así se encuentra hoy El Mancho, a menos de 48 horas de la celebración del partido. Las previsiones apuntan a que seguirá lloviendo con intensidad. pic.twitter.com/iHmCSEO3k3 — Unionistas CF (@UnionistasCF) 2 de marzo de 2018

En lo meramente deportivo, Gallego y Javi Navas, por lesión, y Flórez por estar apercibido y tener a menos de una semana vista el choque aplazado y trascendente ante el Astorga parecen bajas fijas en la convocatoria del Unionistas para el choque de este domingo (17:00 horas) en Cebreros. Si realmente se juega.