El Salmantino UDS recibe al Numancia B con la idea de vencer y seguir cogiendo confianza

El Salmantino UDS recibe este domingo al Numancia B (17.00 horas en el Helmántico) con la premisa de ganar y seguir cogiendo músculo de cara a la recta final de la temporada. Los de Pablo Cortés acumulan tres partidos consecutivos ganando y quieren sumar un cuatro triunfo seguido para encaramarse en la zona alta de la tabla.

Cortés no podrá contar por lesión con Tyson y Martín Galván por lo que es muy posible que Emilio cubra al lateral mexicano mientras que el puesto del mediapunta lo mismo obliga a cambiar el esquema salmantino a un 4-4-2 puro con dos delanteros y dos bandas.

En el Helmántico parece que se han quitado una losa de presión tras la marcha de Ramón Calderé y han solventado sin mayor problema los últimos tres encuentros. Precisamente, una vuelta se cumple de aquel partido en Soria donde el Salmantino UDS se impuso a domicilio al Numancia B con Cortés a los mandos de la nave. En aquella ocasión Valentín abrió el marcador de falta en el minuto 13 y Miguel Ángel redondeó la victoria con un segundo tanto en el minuto 85. Cortes ya ha advertido de que el Numancia B ha cambiado su modo de jugar y que poco tiene que ver con la idea futbolística de la primera vuelta. No obstante, el Salmantino UDS se ha marcado el reto del cortoplacismo. No hay lunes, no hay mañana, no hay nada más allá del partido que hay en juego y ya habrá tiempo de pensar en rivales y en calculadoras en la tabla clasificatoria del grupo VIII de Tercera División de Castilla y León.

Un posible once de Cortés podría ser Rodri bajo palos; Emilio, Marco Iván, Tejedor y Coque en defensa; un doble pivote con Amaro y Chiapas con bandas para Garban y Caramelo, mientras que arriba estarían Murci y Ortiz o Izazola.

Vuelve Bastión Blanquinegro. Donde parece que ha fichado también el Salmantino UDS es en la grada ya que el grupo de animación Bastión Blanquinegro ha asegurado esta semana que regresa como tal al fondo sur del Helmántico para apoyar al equipo. Semanas atrás por unos problemas internos se vieron obligados a suspender su actividad como peña pero parece que esos problemas se han solventado y volverán a animar en grupo y no de forma individual como lo venían haciendo en las últimas citas en el estadio Helmántico desde la paralización de su actividad.