Pablo Cortés: "El partido de Numancia B no va a ser ni parecido al de la primera vuelta"

Hace una vuelta exacta Pablo Cortés ganó todo el crédito en el Salmantino UDS tras lograr el triunfo en Soria ante el Numancia B. La jornada siguiente desembarcó en el banquillo Ramón Calderé. 19 jornadas después, déjà vu en el banquillo del Helmántico. Pablo Cortés -ahora ya asentado- al frente del conjunto albinegro: "Nada va a tener que ver el partido de la primera vuelta del Numancia B al de ahora. En aquél partido salieron jugando desde atrás y ahora buscan más la contra, tienen un punta y un mediapunta y guardan más su portería... y tal y como va a estar el campo no creo que cambien mucho su estilo de juego", analizó el técnico salmantino. Ni Martín Galván -pendiente de resultados médicos- ni Tyson estarán disponibles para el choque frente al filial numantino. "Tenemos variantes para solventar estas bajas: podemos jugar con dos bandas rápidas, con un 4-4-2...".

Cortés da carpetazo a las comparaciones entre el choque de la ida y el del domingo (17.00 horas) en el estadio Helmántico: "Lo pasado pasado está. También lo son los choques más recientes, es verdad que han supuesto una inyección anímica, pero ya no cuentan, lo que nos interesa ahora es lo que pase frente al Numancia... ni siquiera me importa lo que pase en el choque directo entre el Astorga y La Bañeza: si quiero tener un ojo en ese partido no lo tengo aquí, que es lo que me interesa".

El técnico salmantino cerró su análisis del choque agradeciendo la vuelta de la peña del Fondo Sur 'Bastión' al Helmántico: "Animan sin parar, nos alientan con sus cánticos, siempre hemos dicho que queremos que el Helmántico sea el jugador número 12".