Astu: "Si sigue lloviendo preferiría que no se jugara; es un choque vital para el primer puesto"

"Este partido es vital para optar al primer puesto y sabemos que es un campo muy difícil, donde otros se han dejado puntos. Si lo ganamos, el equipo tendrá un refuerzo anímico", lanzó el mensaje directo, sin rodeos, a su plantilla Astu. Y luego añadió un matiz: "Me gustaría que el partido no se jugara, no me gustaría que el choque sea lanzar una moneda al aire, por el fútbol y por los dos equipos". A renglón seguido sumó el análisis de la Cebrereña como local: "Sabemos que allí basan su permanencia. Quizá ahora están en su peor momento. Allí es muy complicado y se juega mucho balón parado y segundas jugadas, con la baza de Terleira. Si somos capaces de defender eso, en La Bañeza demostramos que podemos ganar".

Atendiendo a las predicciones de la AEMET, Astu plantea un convocatoria sobre la bocina, en función del estado del campo: "Llevaremos 18 o 19 jugadores y luego ya allí decidiremos. Tenemos que atender al estado del terreno de juego para decidir por el perfil del jugador que se necesita; a lo mejor hay jugadores de calidad que no tienen cabida en este partido". Gallego y Javi Navas, por lesión, y Flórez por estar apercibido y tener a menos de una semana vista el choque aplazado y trascendente ante el Astorga parecen bajas fijas en la convocatoria del Unionistas para el choque de este domingo (17:00 horas) en Cebreros.