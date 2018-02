El Unionistas vence sin morder al San José (4-1)

No todo lo que se dice en la vida se cumple y ayer en Las Pistas hubo un ejemplo más. ´Astu´ avisó en la previa del duelo ante el San José de Soria que el equipo "saldría a morder", pero nada más lejos de la realidad. Las palabras se las lleva el viento y lo que cuentan son los hechos: el Unionistas estuvo muy tímido durante los primeros minutos ante el cuadro visitante. No fue capaz de generar ocasiones y la desgracia se cebó con el equipo blanquinegro por la lesión de Javi Navas en la primera jugada del partido. Una situación anodina cuanto menos. Todos los planes de ´Astu´ se fueron al traste, ya que el técnico de Las Pistas salió con un once en el que Cristo Medina y De la Nava formaban la dupla de ataque. Pero la lesión de Javi Navas provocó un cambio obligado: Manjón ocupó el puesto de Cristo Medina, y éste cayó a la posición de extremo derecho de Javi Navas. Además, ´Astu´ también hizo varias rotaciones en el lateral izquierdo entre Razvan y Flórez. No estaba siendo el partido planeado. Los locales no estaban cómodos en su feudo.

El San José llegaba con más frecuencia, pero sin mucho peligro, a la meta rival. El partido no daba síntomas de que fuera a ser muy vistoso, pero Jorge Alonso se inventó una genialidad cuando peor estaba el Unionistas; el exjugador de la UDS aprovechó una jugada embarullada en el área soriano y cazó un balón suelto en la frontal del área para ponerla en la escuadra. Imparable para Bebe.

En los minutos posteriores al gol de Jorge Alonso, la polémica llegó a Las Pistas. Piojo montó un contragolpe de manual con un balón largo para Cristo Medina, que recortó a su par dentro del área y fue zancadilleado. En directo pareció penalti clarísimo, pero el colegiado decidió no señalarlo, lo que provocó el enfado de la parroquia blanquinegra. Sin embargo, una conexión entre Jorge Alonso y Carlos de la Nava calmó los ánimos. El centrocampista botó un córner que el delantero envió al fondo de las mallas con un remate de cabeza. 2-0 y todo controlado? O eso parecía... El San José se armó de valor y fue a la desesperada a por el bando de Las Pistas. Parra aprovechó una mala acción defensiva y marcó el 2-1 a los pocos instantes del tanto de De la Nava. El encuentro se marchó al descanso con una sensación extraña para el Unionistas, ya que no había conseguido cerrar el duelo.

El inicio de la segunda mitad durmió a los presentes en Las Pistas. Ningún equipo era capaz de generar peligro y si hubo un equipo que mereció más fue el San José, ya que el Unionistas salió muy dormido y no consiguió generar absolutamente nada en ninguna de sus líneas. Lo más destacado de los primeros 20 minutos del segundo tramo fue la variedad de cartulinas amarilla que el árbitro mostró. Ahí apareció Cristo Medina para acabar con una soporífera tarde en Las Pistas. El extremeño batió a placer a Bebe desde dentro del área tras una acción colectiva y dinamitó las opciones de los sorianos de puntuar en Salamanca. Manjón cerró el encuentro con un gol al borde del pitido final que sirvió para poner el 4-1. Lo mejor para el Unionistas fue el resultado, ya que el juego sigue siendo muy gris, pero lo importante, que era ganar, se logró. Tres puntos más para la saca.