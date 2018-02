Fabregat pone la 'mano en el fuego' por Borja: "Sé que no está metido en amaños"

El técnico del Club Deportivo Guijuelo, Jordi Fabregat, habló este jueves tras el entrenamiento del equipo sobre el caso de Borja para mostrar su apoyo al jugador. Así, explicó que "cuando hay cosas que nosotros no dominamos parece que estés en la duda de haber cometido algún delito, es una presunción. Y en la presunción te interrogan, hablan, y todo es secreto de sumario y como está así tenemos que creer en Borja, en su honestidad, y en un momento determinado lo que nos ha contado es lo que nos deja tranquilos y estamos convencidos de que esto va a pasar". Según añadió, el jugador está tranquilo y aseguró que " sé que no está metido en cosas de amaño de partidos para nada". Por eso, manifestó el apoyo del club al indicar que "la plantilla está con él, yo el primero".

Ante esta situación, consideró positivo "pensar en lo deportivo" ya que del tema "se seguirá hablando pero pasaremos enseguida la página". Ya ha hablado con él sobre este asunto y le ve tranquilo. De hecho, "le veo que está dentro de la competición y que esto no le afecta porque se siente inocente; no se siente culpable para nada. Ha declarado, ha hecho las averiguaciones y está tranquilo. No está en la duda, está fuera de toda trama".

Respecto al tema meramente deportivo, el entrenador aseguró que "el equipo está en una progresión buena y lo único que le falta es materializar las ocasiones que crea de manera tan clara. Dominamos el partido en casi todas las facetas del juego, aunque los rivales son muy buenos y pienso que hemos creado muchas ocasiones aquí en casa para poder ganar los tres puntos".