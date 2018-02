El CD Guijuelo se desmarca de la investigación por amaños sobre Borja Hernández

El CD Guijuelo se desmarcó la mañana de este jueves de la investigación que tiene en curso su jugador Borja Hernández, por partidos amañados de la pasada campaña cuando militaba en el Jumilla. "Referente a jugadores implicados en resultados o tramas de apuestas, el Guijuelo, no tiene conciencia alguna de que ninguno de sus integrantes haya podido participar para influir en un resultado de nuestro equipo, y confía plenamente en que no ha sucedido, de hecho, no hay ningún partido investigado en el que participe nuestro equipo", apunta el conjunto que dirige Jorge Hernández en un comunicado, que continúa: "Transmitir, que dicha investigación se refiere a temporadas pasadas, por lo tanto, en ningún momento el Guijuelo, se ve afectado ni involucrado. Si se demostrara que cualquiera de sus integrantes se viera implicado en su etapa perteneciendo a nuestro Club, sería despedido y sancionado instantáneamente".

"Desde el Club Deportivo Guijuelo siempre se ha defendido el Fair Play, y asegura al 100% que nunca se implicaría en ninguna de estas artimañas", concluye el conjunto chacinero.