El Salmantino UDS vence sin brillo al Zamora (2-0)

El Salmantino UDS parece que ha encontrado en Pablo Cortés su faro de cara al ascenso a Segunda B. El joven entrenador del conjunto blanquinegro ha conseguido en los últimos partidos una dinámica vital para pelear por el objetivo de la temporada: ganar. En el encuentro ante el Zamora, el equipo no jugó con brillantez ni por asomo, pero consiguió sumar los tres puntos. Una hacienda que con Ramón María Calderé al frente de la nave del Helmántico muchas veces no sucedía.

El guión del choque ante el bando zamorano ya se había visto muchas veces a lo largo de toda la temporada. El equipo dominaba en el marcador con soltura, pero antes o después los problemas acababan llegando. Sin embargo, con Cortés al mando eso ya no ocurre. El Salmantino UDS supo controlar el partido y no tuvo ningún susto. Al fin y al cabo para ascender a Segunda B lo importante es ganar, no brillar.

El encuentro comenzó marcado por el respeto entre los dos bloques. Ninguno quería dar un paso en falso que a la larga supusiera la pérdida de puntos. El Salmantino UDS dominó al Zamora en los primeros instantes, pero los del Ruta de la Plata comenzaron a desmelenarse en lo que se acostumbraron al Helmántico. Pese a ello, Murci golpeó primero. El ´9´ remachó a portería vacía un balón suelto tras una jugada de genios entre Coque y Martín Galván al borde del área. 1-0 cuando el equipo se encontraba peor sobre el césped.

Fue el propio Galván el que cerró el duelo en el 61´ con un sensacional gol por la escuadra de Berlana. Dos jornadas seguidas marcando. Una gran reivindicación de la perla mexicana: a base de goles.