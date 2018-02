Loque rescata un punto sobre la bocina para el Guijuelo ante el Castilla (1-1)

Una ovación abrió la tarde en el Municipal en gesto cariñoso hacia el alevín del CD Navega Rubén. Y una ovación cerró también la tarde. Poco antes -tres minutos para ser exactos: minuto 87 de partido- Luque había rescatado un punto merecido para el Guijuelo ante el Castilla. Doce jornadas ya sin conocer la derrota como local.

La primera parte fue una maratón. Ímpetu juvenil del Castilla de Solari. Desde el pitido inicial corriendo. Al Castilla le gusta correr. Y, sobre todo, cuando Cristo tiene el balón en su poder. Ahí el filial merengue galopa a puro esprint. El ´9´ blanco se maneja como pez en el agua cuando tiene el balón en tres cuartos. Hace daño. Por lo civil o por lo criminal. El CD Guijuelo salió a esperar. Atrás. A no correr, vaya. Dejaba que lo hiciera por él el conjunto blanco. Jonathan, Abel y Algar como muro. Hasta la media hora de choque el conjunto de Fabregat no dijo esta boca es mía. Óscar sumó un par de ocasiones y Quezada tuvo en sus botas la ocasión más clara de la primera media hora de juego. Cristo había desenmarañado la trenza defensiva del Guijuelo y había dejado solo a una de las ´perlas´ blancas solo ´mano a mano´ con Kike Royo. El portero chacinero se hizo enorme: dio dos pasos hacia adelante y abrió los brazos. Candado a la puerta. Al punta blanca se le hizo de noche. Se reclamó penalti; y antes lo había hecho el Guijuelo en su primer escarceo ofensivo que no llegó a culminar Gavilán.

Pasados los primeros 30 minutos -siguiendo el guion de Fabregat a pies juntillas- el Guijuelo se lanzó a por el gol. Las líneas se estiraron. Raúl Ruiz y Manzano abriendo el campo. Carmona con el punto de mira desviado: por dos veces le llegó un balón medido al área pequeña. En la primera ocasión el remate salió mordido y Belman desbarató la ocasión a la remanguillé y en la segunda trató de generar una segunda jugada donde no había. Gavilán estaba emparejado con él en el salto.

Con el reloj marcando ya el descanso llegó un córner que había forzado Cristo pegado a la línea de fondo. El centro lo bajó en plancha José León y con el pecho, Óscar, se acomodó el disparo. Kike Royo fusilado en el área pequeña.

El Guijuelo salió enrabietado. El enfado, lógico, de ir por detrás. Se adueñó del balón y comenzó a acumular ocasiones. La mejor, la que tuvo Nacho Pérez a pase de Borja. Belman paró el golpe chacinero. Carmona en el rechace no sacó petróleo. Acto seguido Fabregat cambió el dibujo, movió el banquillo y el Guijuelo se puso a remar con más fuerza si cabe, contra el marcador. Se rompía por momentos. Ni Cristo ni Quezada metían miedo. El Guijuelo, por tanto, a lo suyo. Fruto de la insistencia llegó un barullo en el área. Luque emergió entre el fango y le dio el empate al conjunto chacinero, que tuvo en la última jugada el triunfo en sus botas.