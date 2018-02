Astu: "El de la Arandina es el partido más complicado que tenemos de aquí al final de la liga"

"Hablábamos hace una semana de que era importante sumar al menos cuatro de estos seis, ahora tenemos que ir a por la victoria en Aranda. Es el partido más complicado de que al final de temporada, porque tiene una plantilla competitiva para poder entrar en playoff, y poder jugar una eliminatoria contra cualquiera", apuntó Astu en la previa del choque contra la Arandina [domingo, 17:00 horas]. Astu, luego, ahondó en la revolución total que ha experimentado el conjunto del Montecillo: "Ha cambiado todo: a unos doce o trece jugadores, cuerpo técnico, formación, modelo de juego... Han cambiado la estrategia. Es cierto, no tengo porque negarlo, es el equipo que nos ha jugado mejor. Fue superior prácticamente todo el partido. Lo ganamos por la puntería; ahora es diferente, ahora juegan muy directos con Rubiato y Adeva arriba, y se basan mucho en eso, cuando alcanzan esa segunda jugada tienen calidad".

La duda salta: ¿Y si no se cumple con la exigencia de los cuatro puntos? "A partir de ahora sumar un punto es positivo. Ahora lo que me estoy fijando es cómo se va desarrollando la liga entre los rivales a los que nos enfrentamos y el resto de equipos del playoff... y no vamos mal".