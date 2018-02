Una conversación entre Calderé y aficionados del Salmantino UDS 'incendia' el vestuario

Una conversación privada en la red social twitter destapa los problemas que había en el Salmantino UDS con Ramón Calderé. Un perfil que responde al nombre de @ZonaSVR, una cuenta de twitter dedicada a la zona de animación del estadio Helmántico, ha hecho pública una conversación con el ya extécnico del Salmantino UDS donde se aprecia su malestar con algunos jugadores, como Martín Galván, o las decisiones de la directiva.

Este diario se ha puesto en contacto con Calderé y reitera que no conoce con exactitud si la conversación es real o no. "Tengo que comprobar si esa conversación es real pero si lo es lo asumiré. Otra veces me han suplantado alguna cuenta en redes sociales", indicó el extécnico a LA GACETA.

En los mensajes que supuestamente ha escrito Calderé respondiendo a estos aficionados se pueden leer varias afirmaciones que ponen en tela de juicio la realidad del equipo salmantino.

Mexicanos

"Los mexicanos son el problema", dice supuestamente Ramón Calderé, mientras que indica que el vestuario está harto de Martín Galván y de sus salidas nocturnas. También indica que pidió que salieran en el mercado invernal Saúl y Franco y que solo le hicieron caso en uno.

Despido de María Hernández

Reconoce que fue injusto y que le despidieron por no alinear a los mexicanos como ya denunció el técnico salmantino días después de que estuviera fuera del equipo.

La salida de Dela

El extécnico remarca que no había nada deportivo en su salida pero que los mexicanos no estaban cómodos con él.

A continuación las imágenes de la supuesta conversación entre Calderé y el perfil @ZonaSVR,