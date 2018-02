Calderé: "Pido perdón al presidente y la culpa ha sido solo mía"

Ramón María Calderé, extécnico del Salmantino UDS ha explicado a LA GACETA su malestar por la conversación privada en la red social Twitter, en la que señala el mal comportamiento de algunos jugadores de la plantilla como Martín Galván. "La conversación sí ha existido. Fue fruto de mi frustración por no haber podido conseguir los resultados que esperaba con el equipo. Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, en especial, al presidente Carlos Martín, ya que él no tiene culpa de esta situación sino que el único culpable soy yo por no haber conseguido los objetivos que se me pidieron", ha confesado Ramón Calderé.

Por último, el ya exentrenador desea lo mejor para el Salamantino UDS y lamenta profundamente no haber podido ayudar al equipo.