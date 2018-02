Ramón Calderé: "Parecerá que estoy llorando y llorando y no es así: ha sido una pena"

"El sabor que me deja el partido es muy agridulce, en el cómputo de los 90 minutos tengo que decir que el resultado no ha sido justo. Es una pena. Es lo de siempre, parece que estoy llorando, llorando y llorando pero no es así: los errores puntuales nos está crucificando. El equipo ha merecido mucho más", apuntó Calderé tras encajar la segunda derrota seguida a domicilio en tres días. "Hemos tenido un par de jugadas para haber sentenciado... una de Murci y otra de Amaro, en una jugada espectacular en la que no nos pitan penalti. Luego llegan los errores puntuales y no sacamos nada".