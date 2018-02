La nieve pone en alerta el Guijuelo-Rápido de Bouzas

La nieve preocupa en el Guijuelo y es que el Municipal a poco más de 24 horas de que se dispute este miércoles el partido aplazado ante el Rápido de Bouzas el campo estaba cubierto de un manto blanco que ha impedido a los de Fabregat entrenar en los dos últimos días en Guijuelo.

El equipo entrenado por Fabregat se ha ejercitado el lunes y este martes en el campo Reina Sofía de Salamanca. Jordi Fabregat admitía en la mañana de este martes que no estaba del todo seguro si se podría jugar ante el Rápido de Bouzas por el estado del campo. No obstante, el equipo gallego ya ha emprendido el viaje a la provincia salmantina y espera hacer noche para poder disputar el encuentro de este miércoles. El cuadro gallego está obligado a viajar ya que será el colegiado el que decida el mismo día del encuentro si se disputa o no. Hay que recordar que los gallegos ya viajaron a principios de año y no pudieron jugar y tuvieron que regresar a casa sin haber tocado el balón.