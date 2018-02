Calderé: 'Confío mucho en los jugadores y lucharemos por el ascenso'

Ramón María Calderé, entrenador del Salmantino UDS, está convencido de que tiene materia prima suficiente para conseguir el ascenso. "Confío en los jugadores que tengo y vamos a pelear hasta el final por subir a Segunda B", indicó el técnico catalán, mientras que puso de manifiesto que no le obsesiona el primer puesto del grupo. "Lo que tenemos que hacer es estar entre los cuatro primeros y después conseguir ascender. Intentaremos estar lo más arriba posible a final de temporada pero lo importante es el ascenso", explicó.

Calderé vaticinó un partido ´complicado´ este miércoles a las 19.00 horas en Almazán. Se trata del partido aplazado por la nieve a principios de año. El entrenador podrá contar con 19 jugadores (Emilio no puede por haber estado convocado esa jornada con el Astorga). No viajará Miguel Ángel por sanción ni Martín Galván con molestias. La expedición será de 17 jugadores y habrá un descarte en Almazán.