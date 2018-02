La Bañeza medirá la mejoría del Salmantino UDS

Partido clave para el Salmantino UDS en su visita este domingo a La Bañeza a las 16.45 horas. Sí, es fundamental ya que el rival está en el cuarto puesto del playoff de ascenso a Segunda División B y se trata de un ensayo perfecto para poder jugar partidos parecidos a los que se encontrarían los jugadores de Ramón Calderé en una posible eliminatoria de ascenso a Segunda B.

Calderé contará con 20 jugadores disponibles y tendrá que dejar cuatro jugadores en la grada. Teniendo en cuenta que Chiapas lleva meses sin competir podría ser uno de los que se queden fuera de la convocatoria. Todo apunta a que los nuevos Ortiz y Emilio sean titulares ya que el miércoles ante el Almazán no podrán actuar por imperativo federativo.

En la previsión del Salmantino UDS está un partido ante La Bañeza complicado, de segundas jugadas, de mucha lucha y de mucha intensidad por lo que Calderé decidirá el once adaptándose a esta situación.

La idea podría ser salir con Rodri en portería, mientras en defensa se situarían Emilio, Tejedor, Marco y Coque. Tyson iría al banquillo y ser titular el miércoles ante el Almazán cuando el técnico solo tendrá a 16 disponibles ya que no puede convocar a los cuatro fichajes del mercado de invierno. En la medular no habrá grandes cambios. Amaro, Juanan, Garban y Caramelo podrían formar el centro del campo con Martín Galván un poco más adelantado y Ortiz en punta. La situación de Ortiz es la misma que la de Emilio ya que al no poder jugar el miércoles sería el 9 de inicio para después dar paso a Murci.

Sin duda, un partido clave para los objetivos del Salmantino UDS.