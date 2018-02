El Guijuelo arranca este sábado una semana de 9 puntos

El Guijuelo tiene una semana de nueve puntos por delante y los de Jordi Fabregat quieren llevarse al bolsillo el máximo posible. Comienzan este tramo con la visita este sábado a las 17.00 horas del San Sebastián de los Reyes, el miércoles a las 19.30 horas reciben en el partido aplazado al Rápido de Bouzas y cierra la semana clave ante el Racing de Ferrol en tierras gallegas este próximo fin de semana.

No obstante, el Guijuelo no quiere pensar más allá del San Sebastián de los Reyes. Los madrileños ya perdieron en casa en la primera vuelta ante el cuadro de Fabregat. Los goles de Jonathan y Luque supusieron un 0-2 para sumar la primera victoria en Liga después de cinco jornadas disputadas. Ahora, los chacineros llegan más cómodos en la tabla, alejados de la zona de descenso, mientras que el San Sebastián de los Reyes se encuentra en la décima posición con cuatro puntos más que el Guijuelo.

Fabregat podría recuperar para la convocatoria a Jonathan tras sus molestias que le han apartado del equipo unas semanas, pero Ayala y Carlos Rubén no podrán ser de la partida por lesión.

El fútbol tiene curiosidades y el encuentro de este sábado va a ser muy especial para los Algar. Julio Algar, jugador del Guijuelo, apunta a titular en el centro de la zaga mientras que en el banquillo del San Sebastián de los Reyes estará su padre, con el mismo nombre: Julio Algar. Ni que decir tiene que los dos se juegan mucho y que no están para hacer concesiones familiares. El defensa del Guijuelo quiere seguir rindiendo a un gran nivel como lo está haciendo en las últimas semanas para ganarse un puesto en el once titular hasta final de temporada y el padre no quiere irse sin puntos de su visita a Guijuelo. 90 minutos de paréntesis familiar.