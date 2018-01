El Unionistas se deja el liderato ante el Cristo Atlético (1-0)

El Unionsitas cosechó, por primera vez, dos derrotas seguidas esta temporada. El conjunto de Astu no pudo con el Cristo Atlético en la Nueva Balastera de Palencia (1-0) y se dejó el liderato, en favor del Atlético Astorga. El Unionistas saltó con las novedades de Jorge Alonso y Razvan en el once titular y, luego, no fue el equipo de siempre. Arrancó eso sí enchufado y a los a partir del minuto 20 se fue evaporando del partido. De hecho, el conjunto palentino enlazó dos ocasiones seguidas y luego, en el minuto 34,Zubi, ex del Unionistas, gozó de una clarísima ocasión para haber abierto el marcador, estando en el segundo palo la manda arriba. Ivi le dio la cuarta ocasión al Cristo Atlético palentino. A continuación respondió De la Nava en el área contraria. Con el intercambio de golpes se alcanzó el descanso.

En la segunda parte el Cristo Atlético acabó con el cuadro nada más comenzar: Zubi se marcó un jugadón y tras enlazar tres regates al borde del área perforó la red de Molina de un punterazo. El Unionista despertó. Pero ya no tuvo ocasiones. Llegaron los nervios y de un error garrafal de Juampa pudo caer el segundo tanto local: Molina salvó el mano a mano. Derrota consumada. Para más inri, De la Nava acabó expulsado.