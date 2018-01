El Salmantino se sacude el miedo escénico en el Helmántico (4-1)

El Salmantino UDS parece que ha conseguido controlar su miedo escénico al estadio Helmántico. Por extraño que suene, dicha sensación era una realidad; el equipo se acongojaba en su propia casa cuando el partido no se le ponía de cara. En lugar de ser una fortaleza, en ocasiones parecía una auténtica losa jugar sobre el césped del coliseo charro. Sin embargo, parece que el conjunto dirigido por Ramón María Calderé ya le va tomando la medida a su feudo. El Becerril no fue rival para el Salmantino UDS, por lo que tampoco se puede sacar muchas conclusiones, pero al menos lograron una victoria balsámica que sirve para calmar las aguas. El Salmantino UDS no jugó con brillantez, pero cumplió con el objetivo: ganó. El equipo salió con ganas a por el partido y no quiso especular con el resultado; rápidamente se vio cuáles eran las intenciones locales. Además, el Salmantino UDS tiene a un futbolista de otra categoría como ´9´, y eso marca la diferencia con cualquier equipo. Cada balón que pasa cerca de Murci es sinónimo de una ocasión clarísima de peligro. El delantero lo intentó por activa y por pasiva durante todo el choque; marcó un gol, pero pudieron ser muchos más. Es un depredador del área, un cazador. Murci tuvo tres oportunidades muy claras para poner por delante al Salmantino UDS, pero sus remates acabaron en el limbo. El ´9´ era el jugador con más protagonismo del partido, pero no fue partícipe en el primer gol de la contienda: Caramelo se inventó una genialidad con un caño en la línea de fondo y sirvió en bandeja el gol a Garban, que la empujó a escasos centímetros de la línea de gol.

Tras romper la igualada, el Salmantino UDS supo jugar el partido; no se volvió loco y jugó con el marcador. Pasada la media hora de juego, Caramelo remató en semifallo un centro desde la banda derecha, pero su remate acabó en la cabeza de Murci, que ajustició a Mario dentro del área pequeña. 2-0 y la tranquilidad llegó. Un resultado muy positivo al descanso, pero Calderé no quiso que sus jugadores se relajaran, ya había visto demasiadas veces esa película en el Helmántico.

Con la reanudación, el Salmantino UDS siguió sin conceder ninguna oportunidad al Becerril, cuyas opciones de escaso peligro sólo pasaban por salir al contragolpe. Sin embargo, fue el bando local el que volvió a golpear a su rival: Caramelo, con su velocidad supersónica, corrió a las mil maravillas un contraataque y remató un gran centro desde la banda izquierda. Imposible para el guardameta rival. 3-0.

El partido reclamaba posesión de balón y jugadores con mucha técnica en sus pies. Calderé quería tener la posesión, nada de que el encuentro se convirtiera en un correcalles, y por eso dio entrada a un mago como Martín Galván, que arrancó los aplausos de la grada con una sensacional jugada desde el centro del campo. Posteriormente, Calderé dio entrada a Emilio y Ortíz, que fue llegar y besar el santo: salió en el 78´ y marcó. Un debut soñado para el veterano delantero. Tras el 4-0, el equipo tuvo un fallo defensivo y encajó el 4-1, obra de Carlos. El colegiado decretó el final... Calderé respiró aliviado, parece que se acabó el miedo escénico.