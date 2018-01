Astu: "Si volvemos a hacerlo muchas veces como hoy... vamos a ver el sorteo del playoff por la tele"

"En situaciones individuales durante todo el partido, el balón ha ido quedando siempre para el mismo lado, al igual que el gol que es una acción individual en la que prácticamente Zubi estaba caído al suelo. Le permitimos hacer lo que mejor sabe y al final pues te gana el partido una acción puntual. Justo es lo que hablábamos, lo que pedíamos que no pasase y ahora te vas con la cara de gilipollas para casa", analizó Astu el gol que le supuso la derrota al Unionitas en Palencia. Y fue más allá: "Evidentemente si volvemos a hacerlo muchas veces como hoy, creo que podría peligrar hasta el playoff".

"Creo que para poder ganar a cualquier equipo hay que demostrar muchas más cosas ya no solo a nivel táctico y estrategia. A parte que no hemos hecho un buen partido no sacábamos bien ni los saques de banda, ni los córners y yo como entrenador y además estando arriba sin poder estar cerca, en algunos momentos he podido sentir hasta vergüenza de lo que estaba viendo desde arriba", analizó.

Y si empatamos o ganamos de milagro, como sí que hemos tenido alguna media ocasión, creo que hubiera sido injusto porque el otro equipo pese a tener menos en cuanto a todo que nosotros, pues ha dado todo sobre el campo y ha sabido competir y se lleva los 3 puntos. Iba a decir me alegro, evidentemente no, pero creo que es una cura de humildad para todos. Como sigamos así con el ritmo de este domingo y el ritmo del otro día en la primera parte, pues a lo mejor lo vemos por la televisión en el sorteo. Creo que así es complicado", cerró.