El Guijuelo no puede con el líder y cae en Fuenlabrada por la mínima (1-0)

No pudo arrancar el Guijuelo algo positivo en su visita al estadio Fernando Torres ante el todopoderoso líder. Los de Fabregat, no obstante, lo intentaron y fueron superiores en el segundo tiempo a un Fuenlabrada que perdonó en la primera mitad y que pasó apuros para mantener la exígua ventaja adquirida en el arranque de los segundos cuarenta y cinco minutos, gracias al tanto del pichichi fuenlabreño, Dioni. El Guijuelo, no obstante, sigue en la zona tranquila de la tabla y ya piensa en el choque del próximo domingo, en el Municipal, ante un Sanse que acaba de cambiar de técnico.

Los precedentes más próximos no eran buenos. El equipo madrileño había mostrado su mejor versión en los últimos choques como local, endosando sendas goleadas a Coruxo y Talavera. Por eso era vital no conceder ningún margen de error al equipo líder y Jordi Fabregat lo tuvo claro desde el principio. La iniciativa del choque en los primeros cuarenta y cinco minutos correspondió al equipo local, que arrancó fuerte, impidiendo que el Guijuelo apenas pudiera salir de su mitad de campo. Ya en el minuto cinco lo intentó sin éxito, a la contra, el ´killer´ azulón, Dioni. Responderían los chacineros instantes después con un buen disparo de falta de Manzano que Pol Freixanet desviaba a córner.

Poco a poco, los locales fueron a más y las ocasiones no pararon de sucederse. A un remate con la testa de Juanma, a la salida de un córner, le seguirían un remate de Hugo Fraile, tras otro saque de esquina, que despejaría Kike, una buena oportunidad para Quero, tras paso de Bravo, que se marchaba fuera, un remate de Randy, tras otro saque de córner, que se salía alto u otra contra de Dioni, quien combinaba sobre Quero, topando de nuevo con la buena intervención de Kike. Terminaban los primeros cuarenta y cinco minutos y los locales se marchaban con la impresión de haber perdonado en exceso.

Cumplieron los de Calderón nada más reanudarse el partido y Dioni remataba a portería, de cabeza, aprovechando un centro desde la derecha de Hugo Fraile, el más activo de los locales. Parecía que la segunda parte sería un calco de la primera pero no sería así, todo lo contrario. Poco a poco, los chacineros se fueron haciendo con el control del juego y buscando el empate, sobre todo en rápidas jugadas a la contra.

La tendría Manu Dimas, pero se anticipaba bien Iribas cuando al delantero del Guijuelo solo le faltaba colocársela y rematar. Y poco después la oportunidad le llegaría a Diego Suárez, también al contragolpe, con un centro sobre Fuster, que veía como su remate se marchaba a córner. En el saque de esquina posterior, el rechace le llegaba a Borja, quien remataba alto.

La posesión del cuero y el dominio del partido eran visitantes. Los chacineros aprovechaban esa incertidumbre local por no haber sentenciado antes el partido y estar a expensas y nerviosos ante la posibilidad de encajar el tanto del empate. De ahí que los madrileños se pertrecharan bien atrás, dando pocas opciones a los salmantinos y buscando, de igual forma, el gol de la tranquilidad, a la contra. Lo tuvieron en una buena triangulación entre Cristóbal, Dioni y Quero que este último envió a manos de Kike.

Los últimos minutos transcurrieron entre los intentos vanos del equipo de Fabregat, que nunca dio por perdido el partido, y un Fuenlabrada que tiró de experiencia, de oficio y de calidad para apenas dar opción a un rival que vendió cara la derrota.