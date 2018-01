El Guijuelo no sale del 'modo' triunfo tras imponerse con suspense al Toledo (2-1)

El Guijuelo no quiso bajarse de la nube y siguió con su racha triunfal de resultados tras ganar con suspense y agonía al Toledo en el Muncipal por 2-1 gracias a los goles de Carlos Rubén y Carmona en la primera parte del choque. El conjunto chacinero mantuvo la buena cara del último tramo de la primera vuelta de competición que le permitió salir de los puestos de descenso. Los malos pensamientos ya han desaparecido prácticamente por Guijuelo y otros objetivos mucho más esperanzadores comienzan a aparecer por el horizonte. El fútbol regresó al Municial tras un mes sin ver competir a su equipo por diversos motivos como el temporal de las últimas semanas y un partido fuera de casa, y el reencuentro no pudo ser mejor: 3 puntos ante un rival directo en la pelea por evitar los últimos puestos de la clasificación sin varias piezas fundamentales del engranaje del equipo, dado que Jonathan y Ayala siguen lesionados y Sergio Rivera se unió a las salidas de Pino y Cifo.

Fabregat apostó por un 4-1-3-2, una táctica muy similar a la que el técnico catalán presentó la pasada semana ante el Cerceda en Galicia. El Guijuelo comenzó apretando al Toledo en los primeros instantes, pero Manu Fuster falló completamente solo ante el portero toledano. El primer aviso había llegado. El cuadro visitante comenzó a sentir el miedo en el cuerpo, y Carlos Rubén les dio el primer golpe con un gol a renglón seguido. El centrocampista enganchó el balón en el vértice del área y la puso en la escuadra de Alcolea. Un golpe moral en toda regla. Sin embargo, no todo eran buenas noticias en el Muncipal, ya que el goleador Carlos Rubén se tuvo que retirar del campo en el minuto 20 tras sufrir un golpe en el tobillo que le impidió continuar sobre el verde. Un nuevo inquilino más para la enfermería del club.

Parecía que el Toledo no era capaz de reponerse al primer gol en contra, los jugadores se mostraban espesos en muchas facetas del juego y no conseguían llegar con serio peligro al arco defendido por el guardameta Kike Royo. El Guijuelo se sentía poderoso, y lejos de conformarse con el resultado fue a por más, y acabó encontrando un nuevo premio en forma de gol: Carmona se aprovechó de una jugada muy embarullada dentro del área en la que Diego Suárez se revolvió a las mil maravillas para ceder el esférico a su compañero de equipo, que no falló y firmó el segundo tanto para cuadro dirigido por Jordi Fabregat. La tranquilidad había llegado al Municipal en un duelo muy importante para las aspiraciones del equipo salmantino.

Tras el segundo gol, el Guijuelo se las tenía todas consigo para conseguir un nuevo triunfo de forma plácida como ocurría ante el Cerceda, pero el Toledo aún no había dicho su última palabra. La escuadra visitante se vio con el partido perdido y se lanzó en busca de conseguir arañar algún punto de su visita a tierras charras. Tres minutos después del gol de Carmona, Tomás puso la incertidumbre en el cuerpo de los jugadores chacineros tras realizar un recorte dentro del área local y ponerla lejos del alcance de Kike Royo. 2-1 y un mundo por jugar. Pese a ello, el Guijuelo no se vino abajo y siguió insistiendo en busca del tercer tanto del encuentro para rubricar los tres puntos. Fabregat no quiso mover ficha al descanso y apostó en la segunda mitad por los mismos futbolistas que saltaron al césped, a excepción de Manzano que entró en lugar del lesionado Carlos Rubén.

Tras la reanudación, el Guijuelo comenzó a quedarse sin ideas sobre el campo y Kike Royo comenzó a tener más protagonismo, síntoma del mal tramo del equipo. El equipo pedía un cambio a gritos, no era capaz de enlazar grandes acciones ofensivas como en los primeros 45 minutos y los nervios comenzaban a apoderarse de los jugadores de Fabregat. El Toledo prestó batalla, pero Kike Royo era un muro bajo los palos. Salvador para un Guijuelo que pasada la hora de juego comenzó a estirarse y dispuso de varias ocasiones de gol en las botas de Carmona y Fuster. El Guijelo acabó pidiendo la hora en el Muncipal, pero finalmente supo tener el temple necesario para hacerse una victoria muy importante que les permite soñar con la Copa del Rey, y olvidarse del mayor de los enemigos del cuadro guijuelense durante toda la temporada: el descenso.