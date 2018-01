Derrota por la mínima y polémica arbitral del Béjar

El Béjar Industrial perdió este domingo por la mínima y al final del partido un encuentro que por juego y oportunidades tendría que haberse llevado. Sin embargo el lanzamiento de una falta más que dudosa permitió que Gallego metiera el gol de la victoria cuando apenas quedaban cinco minutos. Así, Satur López, el entrenador señaló que "no es una jugada dudosa; es una falta que se inventa el árbitro y nos jode el partido, así de claro. No hay que darle más vueltas. No nos ha mirado con el mismo rasero y nos ha condicionado mucho en la primera parte con el tema de faltas".

FICHA TÉCNICA

Béjar Industrial: Josino, Moro, Francés, Dani, Farres, Vaquero, Moreta (Rodri, min. 66), Carlitos (Íñigo, min. 81), Rivi, Nacho, Andrés (Edu, min. 75).

Villa de Simancas: Guzón, Fran, Peque, Estévez, Juan de Pablo, Juan, Zapa (Juli, min. 83), Java, Pérez (Castaño, min. 65), Saúl, Sastre (Gallego, min. 53).

Árbitro: Martínez Acosta, del colegio castellanoleonés. Mostró amarillas a los locales Carlos, Nacho, Dani y Rivi y a los visitantes Java y Saúl.

GOL: 0-1, Gallego, minuto 85.