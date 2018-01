Astu: "Algún día tenía que pasar..."

"Algún día tenia que pasar...", se lamentó Astu en rueda de prensa tras cosechar la primera derrota de la historia del Unionistas como local. "La rimera parte ha sido bastante mala, en la que nos ha costado mucho sacar el balón ante la presión alta; sabía que las persecuciones en el medio no nos iban a permitir participar, y luego hemos estado imprecisos, tal vez no era un día para arriesgar. Hemos estado mal en vigilancias, hemos permitido al rival salir a la contra y sacar corners... y cuando mejor estabamos han hecho el 1-2. Luego, hemos estado muy bien. Unos 45 minutos muy buenos, hemos tenido infinidad de oportunidades y no ha entrado", analizó.