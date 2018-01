El líder quiere huir de la relajación este domingo en Las Pistas ante el Tordesillas

El Unionistas tiene una gran oportunidad de afianzar su buen estado de forma recibiendo al Atlético Tordesillas en Las Pistas este domingo a las 12.00 horas. Los de Astu están en una de esas buenas dinámicas que provoca que les salga todo por lo que en su feudo parten como favoritos. Los de Tordesillas buscarán dar un susto al líder algo que ya consiguieron en el partido de ida donde el Unionistas, en uno de sus peores partidos de la temporada. En aquel choque que acabó con 2-2 con un gol salvador de Carlos de la Nava los de Astu salvaron un punto en el minuto 84.

No obstante, las dos realidades de los equipos han cambiado mucho y el Unionistas se muestra líder firme y que no cede nada, y menos en casa donde acumula 10 partidos y 10 victorias. En el paladar de la afición todavía está el completo partido que culminó el equipo en San Amaro la semana pasada con un contundente 0-3 ante el Bupolsa. Astu no quiere relajación y ha pedido en los días previos al choque que el exceso de confianza no se apodere de sus jugadores.

Para el choque contra el conjunto tordesillano -séptimo en la tabla, 32 puntos- Astu cuenta con las dudas de Molina (que presenta un cuadro febril) y Jorge Alonso. No obstante, Alonso, que ya ha entrenado con normalidad pero a menos ritmo que el resto del bloque, podría tener algunos minutos en Las Pistas.

El Unionistas no quiere sustos de ningún tipo.