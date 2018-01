El Guijuelo quiere desatarse en casa

El Guijuelo tiene una misión muy clara este domingo a las 17.00 horas ante el Toledo en el Municipal. No es otra que demostrar que la goleada la jornada pasada a domicilio ante el Cerceda 0-4 no fue fruto de la casualidad sino de un cambio de tendencia de cara al gol. Jordi Fabregat no podrá contar una jornada más con los centrales titulares Ayala y Jonathan y Algar y Abel apuntan a sustituir a estos dos pesos pesados en la plantilla del conjunto chacinero.

No preocupan las bajas de los dos zagueros ya que no estuvieron en Cerceda y el equipo estuvo inmenso para golear y sumar tres puntos fuera de casa que ilusionan de nuevo al conjunto verde. El Toledo llega con muchas dudas en su juego y el Guijuelo tiene muchas opciones de sumar la victoria en el Municipal y catapultarse en la clasificación en el inicio de esta segunda vuelta, en la que los de Fabregat quieren desquitarse del mal inicio de temporada y asegurar cuanto antes la permanencia sin perder ojo a latitudes de la clasificación más elevadas.

El Toledo de Onésimo, pese a sonar como uno de los gallitos del grupo a principio de temporada, no está respondiendo a las expectativas y se encuentra cerca de la zona de descenso con 20 puntos, seis menos que el Guijuelo y eso que los chacineros tienen un partido aplazado por la nieve en casa ante el Rápido de Bouzas.

En el partido de ida, los de Fabregat estuvieron muy cerca de ganar en Toledo ya que se adelantaron por medio de Diego Suárez en el minuto 65 pero en el minuto 89 Antón empató el encuentro y el Guijuelo regresó a la provincia de Salamanca con la sensación de que había perdido dos puntos.

Por este motivo, este domingo puede ser un gran día para buscar la revancha en el Municipal.