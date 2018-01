Calderé : "A partir de ahora nos tenemos que centrar en nosotros y no en los rivales"

Calderé arrancó la rueda de prensa previa al partido ante el Real Burgos [domingo, 12:00 horas] autoinculpándose: "Hemos hecho autocrítica, la semana ha sido muy difícil...". Y abrió la puerta al borrón y la cuenta nueva: "Ya conseguimos revertir esta situación antes, sabemos hacerlo. No se nos ha olvidado, y menos en un corto espacio de tiempo". Al ser preguntado por el Real Burgos fue tajante: "Han cambiado un mundo. Pero más que el rival nos preocupa lo que seamos capaces de hacer nosotros; es lo que me preocupa". Acto seguido enunció la máxima cholista: "Peldaño a peldaño". A partir de ahí, el partido fue arrinconado y tomó protagonismo los movimientos en el mercado de fichajes: "Van a ver los que ya sabéis -los mexicano Chiapas e Izazola, tal y como informó este medio- y, luego, tengo que dar las gracias a la dirección deportiva porque no solo han fichado perfiles que he pedido, a estos dos jugadores los he visto por vídeo y me parecen muy buenos, sino que además también han accedido a mi petición de nombres concretos; el lunes ya entrenará con nosotros un delantero al que conozco muy bien...". El apartado de fichajes no acabará ahí: vendrán dos jugadores más. "Otro mediocentro y un lateral sub 23". Para afrontar la llegada de jugadores la puerta de salida tiene que estar abierta: "La marcha de Diego Franco es una posibilidad...".