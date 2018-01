Dolorosa derrota del Salmantino UDS (2-3): el público apunta a Calderé

Pitada de escándalo del estadio Helmántico para despedir a sus jugadores y a Ramón María Calderé tras caer derrotados, con remontada incluida, por 2-3 ante el Atlético Bembibre. No es la primera vez que ocurre, y visto lo visto habrá que trabajar mucho para revertir el pensamiento de la parroquia blanquinegra. En la última derrota del técnico catalán como local (ante el Cristo Atlético) también hubo pitos en forma de despedida y reproche a un equipo que no puede permitirse el lujo de dejarse tantos puntos en su feudo.

Parece que al Salmantino UDS le atemoriza jugar en el estadio Helmántico: no es capaz de demostrar el potencial que tenía con María Hernández en el banquillo: los jugadores están atenazados y cometen errores que no suelen realizar, y a medida que avanza el partido y el resultado se vuelve adverso llegan los errores. En el encuentro ante el Bembibre, el Salmantino UDS no jugó con carácter en ningún momento, a pesar de ir ganando por 2-0. Garban firmó el primer gol del encuentro tras un sensacional centro de Amaro y Murci (quinto gol en 3 partidos como titular) firmó el segundo tanto. A raíz de ahí, llegó la debacle: Jesús puso el miedo en el cuerpo a los locales en la acción posterior al gol de Murci y Marcos, con un partido de escándalo, batió a Rodri y puso el 2-2. El Salmantino UDS hizo el amago de intentarlo, pero al final en un contragolpe Cueto ajustició a los de Calderé en el 89´. La tormenta se desató en el Helmántico. Pitos y más pitos para el equipo. El colegiado decretó el final y el estadio cargó contra Calderé. El Salmantino UDS vuelve a la pesadilla de la que despertó no hace mucho. Ahora ocupa la tercera plaza a siete puntos del Unionistas.