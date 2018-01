La Federación decidirá cuándo se juegan los 66 minutos del Unionistas-Astorga

El club blanquinegro y el maragato no se ponen de acuerdo en la fecha

El Unionistas y el Astorga no se ponen de acuerdo para ver cuándo disputar el encuentro suspendido en el minuto 24 en Las Pistas el pasado 7 de enero. "Ellos han propuesto fechas y nosotros otras pero los miércoles que a ellos les viene bien a nosotros no y viceversa por lo que hemos decidido que sea la Federación la ponga la fecha y la hora", explicó Astu, entrenador del Unionistas, el mismo que remarcó que hay una ´excelente´ relación con el Astorga pero que en este sentido no se han puesto de acuerdo.

Astu no quiso dar la plantilla cerrada por si hubiera alguna opción interesante antes del 31 de enero pero cree que no habrá más cambios. Eso sí, refrendó que Chamorro ya no jugará esta temporada pero se le respetará el contrato. El club también presentó al nuevo delantero Abad que puso de manifiesto que llega a "uno de los grandes del Grupo VIII de Tercera" y que espera aportar mucho al equipo no solo el gol.