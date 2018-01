La nieve se ceba con la jornada del fútbol salmantino

La nieve ha dejado KO al fútbol salmantino este domingo. En Segunda División B el Guijuelo-Rápido de Bouzas que se tenía que jugar este domingo a las 17.00 horas se ha suspendido oficialmente debido a las malas condiciones climatológicas. "El terreno de juego está completamente nevado. Se estudiará y se anunciará la fecha en la que se juegue el partido próximamente", indicaba el club verde este domingo.

En Tercera División, de momento, el Unionistas-Astorga no corre peligro y es que los visitantes ya están en la capital del Tormes y el terreno de juego, aunque no estará en las mejores condiciones, podría soportar el encuentro. Se juega este domingo a las 16.30 horas. El que no se jugará tras suspenderse el sábado será el Almazán-Salmantino UDS.

En Primera Regional, ya hay cuatro partidos con salmantinos implicados suspendidos por la nieve. El Peñaranda-Béjar Industrial, el Onzonilla-Ciudad Rodrigo, el Universidad de Valladolid-Santa Marta y el Carbajosa-Mojados tampoco se podrán disputar este domingo por el temporal. No está asegurado el Betis-Hergar de esta tarde a las 16.00 horas en Valladolid.