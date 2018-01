Calderé: "Puede haber más novedades que sustituir a Jorge y Zárate"

El entrenador del Salmantino UDS, Ramón María Calderé, compareció ayer en la previa habitual para el partido de mañana en Almazán, pero terminó hablando de las salidas y llegadas. La principal novedad fue la marcha de Iker Zárate, que se une a la de Jorge García. "Hay que tener la responsabilidad de decir por qué se toman las decisiones: Jorge sabemos que es un buen jugador, y tiene que jugar. Conmigo no lo ha hecho por el 4-4-2 que empleo y el chaval lo ha entendido perfectamente. El de Zárate es un caso parecido, no estaba contando con los minutos que le hubiera gustado y por petición propia pidió la rescisión del contrato y a mi me pareció bien porque es un chico que hace las cosas con mucha lealtad", explicó.

Ahora toca fichar a los sustitutos y seguramente algún jugador más: "Vamos a buscar las alternativas que nos ayuden a conseguir el objetivo no solo de jugar el playoff, sino de ser el campeón. Está claro que tiene que venir un delantero, estamos en ello, y también buscamos un jugador en el centro del campo, pero con características diferentes a las de Jorge, ya que cuando no están Juanan o Miguel Ángel sufrimos ahí. Y también otra alternativa en defensa: o alguien que pueda ser central y lateral o lateral en ambas partes".

Para el delantero uno de los nombres en el que el Salmantino UDS ha mostrado interés es el de Javi Borrego, jugador charro cedido en el Tordesillas por el Santa Marta.