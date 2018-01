Zárate ya tiene nuevo equipo: el Socuéllamos

Iker Zárate solo ha tardado unas horas en tener nuevo equipo: después de que este viernes por la mañana Calderé anunciara su marcha del Salmantino UDS por decisión propia, por la tarde se ha sabido su destino, el Socuéllamos de la Tercera División de Castilla La Mancha.

El delantero vasco ha explicado en la presentación cómo se ha producido su llegada: "Me llamó el entrenador, con el que he coincido en dos equipos y he jugado en Socuéllamos en Copa del Rey y Liga. El proyecto es ambicioso y eso es una motivación más para venir a Socuéllamos".