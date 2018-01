El Unionistas remonta al Ávila para cerrar el año como líder (3-1)

El Unionistas volvió a dar una nueva lección de remontada en Las Pistas ante un rival de gran calidad. El conjunto salmantino se fue al descanso con un resultado adverso: 0-1, pero gracias a una gran segunda mitad, los locales lograron dar la vuelta al marcador gracias a la revolución de ´Astu´ en el banquillo con la entrada de Mito y el doblete de Cristo Medina y el gol de Rodri Flórez. Una gran victoria para cerrar 2017 como líder y con un buen colchón con respecto al Salmantino UDS y Astorga.

El encuentro comenzó marcado por el respeto que ambos equipos se tenían sobre el césped. El Unionistas intentó hacerse con el control del partido en los primeros instantes, pero el Ávila no quería dejarse manejar por el conjunto dirigido por ´Astu´. A medida que avanzaba el duelo, la igualdad iba siendo máxima. La primera ocasión de ligero peligro la tuvieron los abulenses en el minuto 14, cuando Iván envió por encima del travesaño un remate de cabeza ante la atenta mirada de Carlos Molina. A raíz de ahí, el bando local comenzó a romper la monotonía del primer cuarto de hora. Cristo Medina intentaba echarse al equipo a la espalda, pero no conseguía que sus centros acabaran en gol. Hubo que esperar 17 minutos para ver el primer lanzamiento a puerta: Gallego puso a prueba a Julen con un disparo cruzado que el meta repelió a las mil maravillas. El Unionistas daba un paso al frente. Cristo Medina probó fortuna con dos ´slaloms´ desde el centro del campo, pero sin éxito. Sin embargo, por caprichos del fútbol, en el 34´ llegó el gol del Ávila; justo cuando mejor estaba el cuadro de Las Pistas. Domenech cazó un balón suelto en las inmediaciones del área y batió a Molina con un sensacional disparo que se coló por la escuadra de la portería local. Un jarro de agua fría en toda regla. Los nervios se apoderaron de los jugadores de ´Astu´ y a punto estuvo de llegar el segundo gol visitante: Molina y Eslava no supieron sacar el balón jugado y el balón le cayó regalado a Iván, pero su remate de chilena se marchó lamiendo el palo. El Unionistas, consciente de lo que supondría perder en casa, se fue a por el empate. Manjón, que tuvo la más clara de la primera mitad, mandó un remate de cabeza picado al larguero y el balón botó sobre la línea. Demasiado castigo para los blanquinegros en la primera mitad.

Tras la reanudación, el Unionistas no tenía nada que perder y se fue a por el partido. Mismo guión que en la primera mitad: los locales intentaban dominar, pero el Ávila comenzó a sentirse cómodo sobre el terreno de juego. Además, el cuadro visitante comenzó a cometer numerosas pérdidas de tiempo en busca de mantener el resultado durante el mayor tiempo posible provocando los abucheos desde la grada. El reloj corría y el gol seguía sin llegar. ´Astu´ decidió dar entrada a Mito, y revolucionó el partido. En una de sus primeras acciones regaló el gol a Cristo. Condujo a la perfección y filtró un pase por el centro de la zaga para dejar solo al extremo ante Julen. El extremeño no perdonó y firmó el empate en el 70´. El Unionistas se sintió poderoso y se lanzó a por los tres puntos. Una gran jugada colectiva desembocó en un disparo al larguero y el balón quedó suelto dentro del área, ahí apareció Rodri Flórez para conectar una semivolea que significó el 2-1. La locura se desató en Las Pistas. Una remontada de época en dos minutos para seguir líderes y cerrar el año de la mejor forma posible. Sin embargo, aún quedaba más: el línea anuló un gol al Ávila y el Unionistas no se quiso relajar. Cristo Medina marcó su segundo gol del choque de forma extraordinaria para sentenciar el partido. 3-1. Un milagro antes de Navidad para aumentar la distancia con el Salmantino UDS, que se queda a cuatro puntos; el Astorga a 3.