El Santa Marta continúa en racha: gana 3-1 al Villa de Simancas

La UD Santa Marta llega a la Navidad en lo más alto de la tabla. Se puede comer el turrón a gusto. Esa era la consigna. El conjunto de Arturo Martín firmó uno de los mejores primeros tiempos de la temporada: tuvo el control total del partido frente al Villa de Simancas. No echó a rodar el balón en el San Casto y el balón ya estaba en poder del conjunto tormesino. Eso sí, previa intentona del Villa de Simancas que atajó bien Charly. Después le tocó bregar en defensa al conjunto vallisoletano. Pasado el primer cuarto de hora el Santa Marta se desató. Lo acabó de confirmar poco antes de la media hora de juego (minuto 26) con el primero de los dos tantos que anotó Lerma. El canterano retornado de la UD Santa Marta cazó un centro de Montes en el segundo palo y el remate le salió inapelable.

Tras el gol el Santa Marta jugó a placer. De hecho, Ramajo estuvo a punto de firmar el segundo a renglón seguido del tanto de Lerma. No le dio tiempo a sacudirse la presión al Villa de Simancas. Dos minutos después de la intervención del portero cayó el segundo tanto local: More se plantó en la frontal y no dudó. El disparo, raso, abría brecha en el marcador. El Santa Marta le metió morfina al partido tras el segundo tanto y cerró una primera mitad de muy alto nivel.

En el segundo tiempo el choque no tuvo tanta ´vida´. El partido no lo necesitaba. La UD Santa Marta ganaba y dominaba. El Villa de Simancas, eso sí, vendió cara su piel; y a falta de un cuarto de hora para el final del partido Estévez sorprendió en un saque rápido de una falta previa y cabeceó el balón al fondo de la red. No acabó así el choque: antes del final al conjunto de Arturo Martín le dio tiempo a fallar un penalti (Asensio) y a que Lerma firmara su segundo tanto.