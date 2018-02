Chamorro comienza a recuperar la visión y podría llegar al tramo final de temporada

El transplante de córnea al que fue sometido Daniel Chamorro, capitán del Unionistas, tras verse afectado por un hongo en el ojo izquierdo evoluciona de manera favorable. De hecho, según informó en la jornada de ayer el entrenador del conjunto de Las Pistas, "ya ha comenzado a ver". Las buenas noticias en torno al estado de salud del mediocentro no acaban ahí: "Todo hace indicar que se va a recuperar antes de lo previsto y que no va a ser tan larga la baja como prevíamos; no puedo decir si van a ser dos meses de baja, pero casi con total seguridad volverá a jugar con nosotros a final de temporada. Ahora lo importante es que se recupere bien", apuntó Astu.