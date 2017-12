El Unionistas confirma la cesión de Mito y la baja indefinida de Chamorro

El Unionistas confirmó este miércoles de manera oficial la llegada del salmantino Anselmo Martín González ´Mito´ tras haber llegado a un acuerdo con el Valladolid para realizar la cesión hasta el final de la temporada.

Con 19 años recién cumplidos y formado en la cantera del Santa Marta, militaba en el filial pucelano e intentará tener en el Unionistas un mayor protagonismo y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Mito reforzará a los de Astu pudiendo jugar tanto de medio centro como de mediapunta.

CHAMORRO

También el Unionistas comunicó la mala noticia de que su capitán Dani Chamorro, será baja indefinida por sus problemas en el ojo izquierdo. Por lo tanto, Chamorro tendrá que someterse a un periodo de recuperación en el que no existen plazos marcados. "No me marco ningún plazo para volver a jugar con el equipo, solo pienso en el día a día y no quiero pensar más allá", afirmó el capitán.