El Santa Marta vuelve a 'su' trono en el derbi ante el Peñaranda (4-1)

El Santa Marta recuperó este viernes el liderato que le arrebató el jueves la Cultural Leonesa al imponerse con un resultado engañoso al Peñaranda en el derbi salmantino con dos goles en los últimos minutos de partido. Los de Peque frenan su racha triunfal con una dolorosa derrota que le baja de las nubes, a pesar de que por momentos mereció puntuar en el San Casto, pero la expulsión de Juancar condenó a los visitantes.

El derbi se preveía apasionante sobre el terreno de juego y en las gradas, y no decepcionó. La primera ocasión no tardó en llegar: Lerma se plantó delante del portero tras un pase que rompió a la zaga peñarandina, pero el delantero no supo resolver completamente solo. El Santa Marta se hizo con el dominio del balón, mientras que el Peñaranda intentaba salir al contragolpe, pero una gran acción colectiva de los locales desembocó en el primer tanto del choque.

Manu González sirvió un gran balón a More que irrumpió en el área por la banda derecha como un elefante en una cacharrería y batió a Miguel Ángel con un sensacional golpeo que se coló por la escuadra. Poco después, Lerma, de nuevo, y Ramajo estuvieron a punto de abrir brecha en el marcador, pero sus disparos se fueron al limbo. El Peñaranda supo recomponerse al primer gol y en la primera mitad estuvo cerca de empatar el duelo. Primero tras una jugada embarullada dentro del área y después con un testarazo de Antonio Paz que se marchó rozando el palo de Charly. A partir de ahí, el derbi se comenzó a calentar. La afición peñarandina mostró su disconformidad con el colegiado y Chechu y Lolo se vieron envueltos en una trifulca antes del descanso.

Tras la reanudación, y con el ambiente ya caldeado, Pablo puso las tablas en el marcador tras un gran disparo de falta que se coló en la barrera del Santa Marta y ante el que nada pudo hacer el arquero local. Al Peñaranda le salió cara, pero poco iba a tardar en salirle cruz. Juancar derribó a Lerma al borde del área y fue expulsado por una impedir una jugada manifiesta de gol. Lolo, con maestría y pillería, coló la falta por el palo de Miguel Ángel y puso el 2-1. Gol en contra y expulsión. Durísimo golpe para los de Peque cuando mejor estaban. Tras el segundo tanto, Lerma estuvo a punto de ampliar la renta de los de Arturo Martín, pero no estaba acertado de cara a puerta. En el 88´, Alberto, que había entrado en la segunda mitad, dinamitó las esperanzas de los visitantes con un gol desde la frontal del área, y Lerma, que por fin se desquitó, sentenció en el añadido. El derbi deja al Santa Marta subido en la cresta de la ola y baja al Peñaranda de las nubes, a pesar de que sigue cerca de la cabeza.

FICHA TÉCNICA:

Santa Marta: Charly; Montes, Lolo, Ángel (Silleros, min. 84), Juan de la Nava; More, Ramajo (Nacho, min. 76), Asensio; Martiña, Manu González (Alberto, min. 56) y Lerma.

Peñaranda: Miguel Ángel; Chechu (Villardón, min. 79), Juancar, Antonio Paz, Raúl; Mario, Agus, Pablo, Fran (Salva, min. 73); Raúl y Dela (Alfredo, min. 62).

ÁRBITRO: Ángel Luis Sánchez García. Expulsó a Juancar. Amonestó con cartulina amarilla a Pablo, Dela, Antonio Paz, Marrio; Asensio y Lerma.

GOLES: 1-0, min. 11: More. 1-1, min. 53: Pablo. 2-1, min. 59: Lolo. 3-1, min. 88: Alberto. 4-1, min. 90: Lerma.