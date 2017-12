El Guijuelo necesita puntuar para que las cuentas salgan

El Guijuelo quiere seguir su estado de recuperación en la clasificación y es que la última victoria ante el Adarve ha espoleado en la tabla a los de Fabregat aunque la cita de este viernes a las 12:30 horas en su visita al Atlético B no será nada fácil. El filial colchonero suma 23 puntos, cuatro más que el Guijuelo, aunque es cierto que llevan tres jornadas sin conocer la victoria. No obstante, el Atlético B en su campo no se ha mostrado muy regular en lo que va de temporada debido a que de los ocho partidos que ha disputado como local ha ganado tres, ha empatado cuatro y ha perdido uno. Estos datos invitan al optimismo en el seno del Guijuelo, aunque también es cierto que los de Fabregat tampoco se han mostrado muy efectivos fuera de la provincia de Salamanca, con solo una victoria, cuatro empates y tres derrotas.

El objetivo del Guijuelo es finalizar la primera vuelta con más de 20 puntos en su casillero. Para ello, ahora suma 18 y visita este viernes al Atlético en la jornada 18 mientras que en la última de la primera vuelta recibirá al Celta B en el Municipal. Sumar en los dos choques es el gran objetivo.