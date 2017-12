El Unionistas se exhibe ante el Burgos Promesas para seguir líder (4-0)

El Unionistas regresaba a Las Pistas con el objetivo de olvidarse del derbi ante el Salmantino UDS y asegurar el liderato ante el Burgos Promesas, un equipo que apenas hizo acto de presencia por tierras charras, quizá ya eran conscientes de lo complicado que sería puntuar en un campo tan díficil. El conjunto salmantino es un auténtico seguro de vida en casa (ha ganado los 9 partidos que ha disputado en su feudo). Además, el encuentro comenzó marcado por la lesión de Chuchi en el calentamiento, provocando la entrada de Eslava en la medular.

El Unionistas comenzó el duelo ante el Burgos Promesas con la intención de intentar ponerse rápidamente por delante el marcador. El conjunto blanquinegro cuajó uno de los mejores partidos de la temporada; pasó completamente por encima del cuadro burgalés y no le concedió ninguna oportunidad de serio peligro durante todo el choque. Poco tardaron en avisar los locales de sus –malas– intenciones. En el 6´, Piojo estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero su disparo con la pierna derecha se topó con el poste de la portería de Luis. El primer golpe había llegado, aunque no había sido demoledor para las esperanzas visitantes. Eso sí, el dominio del Unionistas iba in crescendo. La afición se contagió del buen juego del equipo y alentaba en busca del primer gol.

Poco después de la ocasión de Piojo, Cristo Medina se las tuvo tiesas con la pareja de centrales en una disputa aérea, que finalmente acabó en otra ocasión que rondó el gol. Poco después, apareció el goleador del equipo; Isaac Manjón volvió a ponerse el traje de goleador para poner por delante a los de ´Astu´. Piojo se inventó una genialidad en la línea de fondo y puso en bandeja el gol al delantero navarro, que se anticipó a la defensa rival.

El Unionistas estaba muy sólido sobre el césped. La superioridad era infinita. Dos equipos en las antípodas. Tras el gol, Cristo volvió a avisar. Tenía hambre de gol. Y a la tercera, vio puerta. Una gran acción colectiva de toque desembocó en un pase magistral de Carlos de la Nava para dejar solo a Cristo ante el guardameta rival. El extremo no falló. 2-0 y recital ofensivo. A partir del segundo tanto, los locales bajaron el pistón, y a pesar de ello pudieron ampliar la renta al descanso, pero Manjón no atinó a ver portería. El duelo llegó al descanso con uno de los mejores tiempos de los de ´Astu´ en lo que va de competición.

Tras la reanudación, el festival continuó. Roberto Eslava, que había entrado de rebote en el once por la lesión de Chuchi, remató a la perfección un gran centro de Carlos López. El trabajo estaba hecho, la victoria estaba asegurada y aún quedaba más. En el 54´, Cristo Medina corrió nunca a por un balón aéreo tras un córner en contra; el ´7´ se plantó ante Luis y le superó por velocidad para marcar a placer el cuarto tanto para los locales. El resto, puro trámite. ´Astu´ aprovechó para dar minutos a Motos y Óskar Martín en un partido visto para sentencia. El Unionistas se exhibió ante los burgaleses, demostró por qué es el líder y mandó un aviso a navegantes antes del parón.