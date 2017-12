El Guijuelo, sin margen de error ante el Unión Adarve

El Guijuelo a estas alturas de temporada se ha metido tanto en el fango del descenso que el partido de este sábado a las 17.30 horas ante el Unión Adarve, uno de los llamados a estar en la ´Liga de los de abajo´, se convierte en una final. Todo lo que no sea ganar pondría en serios problemas a los de Jordi Fabregat ya que es un rival directo. Pese a lo modesto del proyecto del Unión Adarve, los madrileños llegan al Municipal con 20 puntos, cuatro más que el Guijuelo, por lo que no vencer sería perder mucho oxígeno para los chacineros.

El ciclo de cinco tarjetas amarillas de Raúl Ruiz, uno de los hombres de confianza de Fabregat, complica el diseño de la defensa. El técnico catalán ha probado a varios jugadores en la posición del lateral derecho pero todo apunta a que sería Abel el que ocupará y hará las veces de parche. En la medular, la pareja de baile en el centro será de nuevo, salvo sorpresa mayúscula, Carlos Rubén y Luque. El poli malo y el bueno, respectivamente. El empate sobre la bocina ante el Pontevedra (3-3) en el último encuentro en el Municipal de Guijuelo puede verse con optimismo por la garra y la fe que mostró el equipo para rescatar un punto en el añadido o con pesimismo y es que el Pontevedra, con muy poco, se puso 0-3 en el marcador con suma facilidad.

Lo que no invita a pensar en nada positivo fue el descalabro la semana pasada en Segovia con la derrota 2-1 ante la Gimnástica Segoviana, otro de los rivales directos. Y es que el Guijuelo de Fabregat no acaba de sumar puntos con contundencia con los de abajo y así no se escala.