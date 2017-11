El Santa Marta presume de éxitos deportivos

Mientras todavía quedan algunos ecos del derbi de Tercera del domingo pasado en el estadio Helmántico, el Santa Marta reclama su atención deportiva. No en vano, sus equipos atraviesan por un excepcional estado de forma, ocupando el liderato en todas las competiciones regionales en las que compiten. Un éxito sin precedentes que lleva a la cantera del club tormesino a seguir en boca de los principales clubes de España.



Así, no hay más que echar un vistazo a todas las categorías de Castilla y León para comprobar cómo el Santa Marta lleva unos números de escándalo, por encima de referentes en la Comunidad como el Real Valladolid, el Numancia o el potente Cultural Leonesa. Así, en 2ª Regional Femenina, el equipo tormesino ocupa la primera posición, siendo el único equipo que no ha perdido aún. Así, tiene seis puntos de ventaja sobre el Sporting Garrido. Algo que ha llevado también a que el propio club presuma de sus números en su cuenta de Twitter.





Regional Aficionados: UDSM 1ª posición

Regional Juvenil: UDSM 1ª posición

Regional Cadete: UDSM 1ª posición

Regional Infantil: UDSM 1ª posición

Regional Femenina: UDSM 1ª posición#udsm #puesnoestamostanmal #seguimos pic.twitter.com/lptVI7eKqc — UDSantaMarta (@UDSantaMarta) 27 de noviembre de 2017

En categoría masculina,también ocupa el primer puesto en una competida categoría. Tiene 25 puntos,m uno más que la Cultural y dos más que el Villaralbo, Ponferradina B y Peñaranda. En, el equipo B del Santa Marta es el único conjunto que sigue invicto, al frente de la tabla, con 31 puntos, uno más que el Unionistas.En, también líderres, siendo el equipo menos goleado -sólo seis tantos en 11 jornadas- y el segundo más goleador -35- solo por detrás del Valladolid. Esta jornada se medirá a la Cultural Leonesa, con quien compite por la primera plaza.En, más de lo mismo. El equipo se mantiene invicto y pese al 'pinchazo' -empate en casa en la última jornada- ante el Parquesol, mantiene dos puntos de ventaja sobre la Cultural. Además, es el equipo más goleador -30 dianas- y el segundo con menos goles en contra -9-.El coordinador del club,: "Se podría catalogar de un milagro si fuera algo puntual, pero si se conoce todo el trabajo y dedicación que hay detrás de ello, ahí está la explicación. Además, hay un talento en los chicos que lleva a todo esto".Arturo Martín expone su punto de vista respecto a las diferencias que hacen que el club pueda competir con otros de un potencial mucho mayor como la Cultural, el Real Valladolid o el Numancia: "Quizás la diferencia con la Cultura, Valladolid o Numancia está en el sistema de entrenamientos. Donde podemos estar orgullosos y poder mirar a la cara a estos rivales que por nombre nos sacan diferencia está en nuestro método, una forma de entrenar contrastada y duradera en el tiempo que se ha convertido en nuestra seña de identida. Al final el misterio entre llos y nosotros, que es intentar captar a los mejores chicos de la zona, es el sistema de entrenamiento que potencie el talento de esos jugadores".Además,en la máxima categoría nacional de esta edad: "Esto tiene su parte de milagro también porque no competimos en igualdad de condiciones pero tampoco nos obsesiona que nuestros equipos vayan primeros. También tiene un mérito que estemos fuera del descenso en el División de Honor Juvenil en una competición bestial".A estos buenos resultados deportivos también se suma el hecho de que sus jugadores destacan en las selecciones regionales. En categoría sub 16 el Santa Marta incorpora a la Selección regional a Gil, Grilo e Iker, así como a los sub15 Parra y Gonzalo, mientras que en la selección sub 18 han sido convocados Boigues, Trigueros, Gonzalo y Morante.: "Estamos compitiendo en una Liga superigualada, nos ha costado llegar al liderato más de lo esperado y se defenderá con uñas y dientes porque queremos estar en Tercera División el próximo año. Pero es pronto y hablamos de una Liga muy abierta". "Como señas de identidad, solo hay un jugador que en los años anteriores no haya estado en la Academia y eso potencia más nuestra filosofía".: "Hemos hecho una apuesta clara para intentar colocar al Juvenil B en Liga Nacional, sabiendo que el A parte en División de Honor, que es nuestra prioridad. No nos obsesionamos con subir, porque es prioritario mantener al equipo en División de Honor. Es una plantilla formada por chicos de primer y segundo año y el objetivo es que el próximo año, ojalá en División de Honor, tengamos una plantilla compuesta por chicos que han estado en el B esta temporada".: "Está compitiendo en una Liga muy potente con dos rivales que nos doblan en recursos como el Valladolid y la Cultural Leonesa, sorprendentemente está haciendo una campaña espectacular. No sabemos si aguantará el tipo durante toda la temporada, porque será muy complicado mantener los resultados y la presión de otros equipos, pero estamos contentos. Es una plantilla que cuando la confeccionamos nos gustó su estructura y es muy compensada. Estamos muy satisfecho de cómo están compitiendo porque creo, incluso, que están por encima de sus posibilidades".: "Quizás teníamos buenas perspectivas porque el Campeonato de Castilla y León lo perdimos por un punto, así que sabíamos que estábamos ante una de las mejores hornadas, pero no es sencillo y el equipo está trabajando bien. Es una categoría en la que los equipos sufren altibajos porque es la primera vez que compiten en estos tipos de Liga, pero consideramos una categoría de formación y no tanto de rendimiento".: "Para nosotros la experiencia del año pasado nos sirvió para entrar en el fútbol femenino y el objetivo el llegar a la Primera Regional cuanto antes y creo que esta temporada estamos más cerca del objetivo".