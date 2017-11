Pablo Cortés: "Calderé no habla porque ha estado expulsado y entiende que yo soy parte del cuerpo técnico"

El segundo entrenador del Salmantino UDS compareció en rueda de prensa al no querer hacer el dirigente catalán por no haber podido finalizar el choque en el banquillo La sorpresa llegó en rueda de prensa cuando Pablo Cortés apareció en lugar de Calderé y estos fueron sus motivos. "Entiende que ha estado expulsado, yo también pertenezco al cuerpo técnico. Está tranquilo. Hemos hablado del partido y ya está todo más calmado. Yo me centro en el juego, más allá de árbitros de circunstancias y piques".

Además, Cortés afirmó que "en lo emocional es un punto muy fuerte de motivación, pero en lo deportivo son tres puntos es la jornada 16, no hay que volverse locos aunque ante un rival directo, muy especial ver el estadio como se ha visto. Volver a ganar es un punto de inflexión en el Helmántico.