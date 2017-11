El esperado Salmantino UDS-Unionistas ya está aquí

Ya está aquí. El derbi entre el Salmantino UDS y el Unionistas (Helmántico, hoy 17.00 horas) vivirá su primera batalla aunque no la última. No hay marcha atrás. A los que no le vaya la marcha que sean sinceros y pidan a sus entrenadores que no están para jugar. El fútbol salmantino vivirá una fiesta sin precedentes. Nunca un partido entre dos equipos de la capital había despertado tanta expectación y tanta rivalidad. Les separan solo 50 metros en el ámbito geográfico pero una inmensidad en sus formas de seguir con el legado de la UDS. La motivación para estos partidos sobra. Los entrenadores no tienen que decir nada y sólo señalando el cartel del partido indicando qué equipos juegan ponen a sus plantillas al 120%.



Las tendencias con las que llegan los equipos poco importan ya que cuando el colegiado Muriel Isidro, también salmantino, pite el inicio ya nadie se acordará de lo que hay detrás de todo este espectáculo más allá de lo que marcan las medidas reglamentarias del estadio. El Unionistas visita el Helmántico en su partido más sentimental de su historia. Vuelven a casa aunque ahora consideran que los actuales moradores no merecen tener las llaves de este templo del fútbol salmantino.



Los de Astu cruzan los 50 metros que separan Las Pistas del Helmántico con cinco puntos de ventaja y líderes, pero con toneladas de presión por la ilusión que su afición tiene en este fratricida duelo salmantino. En principio, el bloque de Las Pistas saldrá con sus señas de identidad. Rigor defensivo, transiciones rápidas buscando el área rival y con la premisa de no rendirse jamás. Si hay un equipo en este grupo VIII de Tercera División que pelea hasta el final ese es el Unionistas. Prueba de ello es que son especialistas en remontadas de todo tipo. Los baluartes del Unionistas serán los latigazos de Cristo, los goles de Manjón, el equilibrio de Chuchi o la clase de Gallego. La única duda será Piojo que está tocado. Chamorro tiene problemas en un ojo pero ambos se espera que estén.



Los locales tienen una deuda con su afición y es que desde la llegada de Ramón María Calderé no han podido brindar todavía una victoria a los suyos. Dos derrotas y un empate es el balance del exbarcelonista en su aventura en el Salmantino UDS. No hay mejor día que estrenarse en casa con el nuevo eterno rival. No es un contendiente histórico pero lo poco que llevan en el tiempo enfrentados vale por 100 años.



Los de Calderé, todos a disposición del técnico a excepción de Jorge, tienen la sensación de que más que el rival pelean contra ellos mismos. En los últimos partidos en casa con Calderé han mostrado síntomas de miedo escénico pero este domingo los miedos deberían dejarlos en el vestuario ya que las revoluciones estarán por las nubes.



Calderé si quiere podrá sorprender con el último fichaje. El delantero Murci está a disposición del técnico y podría ser el nueve que busca y que necesita el Salmantino UDS. La fiabilidad de Rodri, los galones de Tejedor, la velocidad de Caramelo, Valentín o Garban, deberán ser las otras opciones locales. Amaro pondrá la calidad y Juanan la contención.

Dos equipos, dos ideas futbolísticas, dos modelos de gestión, dos realidades, pero todas salmantinas. Fiesta del fútbol salmantino.





