Debate en blanco y negro con la cordialidad por bandera

Los camareros del Novelty despachan cafés con leche a todo meter. Blanco y negro. Plena sobremesa. "Y otro más...", se grita a modo de comanda. A la barra llegan Javi Gómez y Flavio Martín. No se conocen de nada. El saludo surge peculiar: "Hola, Bastión Blanquinegro"; "Encantado, USCF Fans". El derbi salmantino desembarca en el salón en el que se gestó la UDS hace 94 años. Territorio neutral. Punto de unión, también.

Pese a ser dos perfectos desconocidos tienen tema de conversación. Rápido lo dejan más que patente. "Es una semana un poco alborotada...", tratan de encontrar el adjetivo preciso a las decenas de sentimientos que se le agolpan a pocas horas de que el balón comience a rodar en el Helmántico. Face to face entre el Salmantino UDS y el Unionistas. Las palabras aún se le entrecortan. Los minutos de tanteo duran un santiamén —"pique sano, respetamos al rival", y expresiones similares—. Directos al grano. Javio Gómez ataca, como ´su´ Salmantino UDS: "Pasado el derbi hay que pensar en el futuro, y el fútbol, hoy por hoy, es dinero". Flavio Martín sonríe, llega la contra el ´estilo´ Cristo: "Cuando la Unión pensábamos que era fortísima económicamente apenas duró tres años en Primera; hay que ser realistas, Salamanca no es una ciudad para la élite, como mucho es de Segunda a lo que se puede aspirar simplemente atendiendo al capital de la ciudad". "Llegar a Segunda —recoge el guante Javi Gómez— obliga a ser SAD de todas, todas... ¿cómo lo pensáis hacer?". "Los socios encontraríamos la forma de serlo y de seguir participando activamente en el día a día del club..., por el momento nos ha ido mejor pensando en el presente y no en el cuándo lleguemos a tal división... Eso queda lejano".

El debate está aún alejado del partido. Ideales: "Si el escudo lo ha vendido un juzgado no será usurpación...", toma un rumbo diferente la tertulia. "No niego que vuestra campaña de marketing diciendo que vuelve la Unión y el Helmántico es muy buena...", repele con toda la retranca Flavio. No todo es confrontar. Sacan las cosas buenas de uno y otro: "Va mucha gente al Helmántico y me gusta el colorido del Fondo Sur", dice Flavio. "Vuestros desplazamientos y la animación están muy bien". El balón ya a ras de césped. "Hablemos del partido": "Va a ser ajustado", coinciden. Antes, hacen una tormenta de ideas para aclarar la previsión: "2-1 gana el Salmantino UDS", dice Javi. "1-2, para Unionistas". Garban y Cristo centran el debate al borde del pitido final de la tertulia: "Suerte".