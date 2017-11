Astu: "El Salmantino ha perdido mucho con el nuevo entrenador. Calderé es un personaje"

El técnico del Unionistas aseguró que tanto él como su cuerpo técnico recibieron "insultos desde el primer minuto" por parte del entrenador local.

La rueda de prensa estuvo marcada por la tensión propia a un derbi.

Astu se despachó con a gusto con Ramón María Calderé por su "forma de actuar". Ha habido una persona que no se ha comportado bien (en referencia a Calderé), le he dado la bienvenida a Salamanca y le he deseado suerte. Desde el minuto uno me han increpado. Me parece que por haber sido futbolista le han permitido mucho durante toda su carrera, se ha pasado con todos, le han permitido mucho. El Salmantino UDS es un club de Salamanca y ha perdido mucho con la entrada del nuevo entrenador. Ha sido lamentable, mientras que el resto de personas del club ha sido ejemplar pero Calderé es un personaje.

Seguimos siendo primeros y seguimos siendo los primeros. Ahora nos ha salido la rabia y saldremos a ganar la próxima jornada. La gente está fastidiada, esta afición se merece mucho más.

El técnico visitante mostró su elegancia y felicitó al rival. "Darle la enhorabuena al rival, el fútbol no ha sido justo con el juego del equipo, se ha visto un partido igualado, hemos perdido demasiado balón por dentro, a partir de su gol hemos sido infinitamente superiores, se ha defendido bien, la segunda parte se ha jugado poco, Rodri ha hecho dos paradas han sido un poco más efectivos".